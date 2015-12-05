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ماليزيا تعتقل 5 أشخاص للاشتباه بصلتهم بتنظيم الدولة

5/12/2015

قائد الشرطة الماليزية خالد أبو بكر – رويترز

أعلنت الشرطة الماليزية اليوم السبت في بيان لها اعتقال خمسة أشخاص من بينهم أوربي يعمل مدرسا للاشتباه بصلتهم بـ "جماعات متشددة " مثل تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة، موضحة أن الاعتقالات جرت فيما بين 17 نوفمبر/تشرين الثاني وأول ديسمبر/كانون الأول.

وقالت الشرطة إن من الموقفين أوروبيا يعمل مدرسا مؤقتا في ولاية بينانج وله صلات بالقاعدة، ويزعم اشتراكه في أنشطة مسلحة في أفغانستان والبوسنة.

والثلاثة الآخرون المشتبه بهم:   إندونيسي، وماليزي وبنغالي جزء من خلية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية وتم تكليفهم بتجنيد متطوعين للمشاركة في أنشطة مسلحة في الخارج، بحسب الشرطة

وأوضحت  الشرطة، على لسان قائدها خالد أبو بكر، أن زعيم هذه الخلية هو الإندونيسي الذي يقال إنه بايع أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية عبر الفيسبوك في 2014.

وقال قائد الشرطة إنه "يشتبه بأنه هو والماليزي يعملان كمسهلين لتجنيد أفراد من ماليزيا وبعض دول جنوب شرق آسيا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا".

ورفعت ماليزيا حالة تأهب قصوى بعد أنباء أمس الجمعة قالت إن عشرة سوريين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية دخلوا تايلاند المجاورة في أكتوبر لمهاجمة المصالح الروسية.

وأحبطت الشرطة الماليزية في سبتمبر/أيلول الماضي مخططا لتفجير عبوات ناسفة في منطقة بوكيت السياحية.

جدير بالذكر أن وزير ماليزي قال الشهر الماضي إن منطقة جنوب شرق آسيا تواجه خطر وقوع هجمات مستوحاة من أسلوب تنظيم الدولة معبرا عن مخاوفه من عودة المقاتلين الذين تمرسوا في المعارك في سوريا لشن هجمات شبيهة بالتي حدثت في العاصمة الفرنسية باريس.

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