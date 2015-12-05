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كيري يحذر من تفشي الفوضى في الجوار السوري

5/12/2015

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن بلاده تدعم الانتقال الديمقراطي في تونس وعملها على حماية حدودها.

وأضاف في كلمة أمام منتدى سابا لدارسات الشرق الأوسط  التابع لمؤسسة بروكينغز الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو كان واضحا في حديثة عن همجية  تنظيم الدولة ,  لافتا إلى أن بلادة استهدفت  تدمير400 صهريج للنفط  تابعة للتنظيم,  وأضاف أن هناك اختلاف بين الأسرة الدولية بشأن سوريا , داعيا دول الجوار السوري  إلى العمل على عدم تفشى الفوضى.

وتابع كيري "مقتنعون بما توفر لنا من معلومات من خلال المخابرات ووزارة الطاقة حول البرنامج النووي الإيراني  لذلك ندعم الاتفاق مع طهران , مشيرا إلى أنه سيتم التحقق وبشكل دائم من نشاطات إيران النووية  والتأكد من استخدام اليورانيوم في نشاطات سلمية".

وأشار إلى أن بلاده تدعم حل الدولتين لكي يعيش الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي في أمان  ويحل الاستقرار للمنطقة ,  لافتا إلى أنه تم التباحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن حول حالة اليأس التي يعيشها الشعب الفلسطيني , مضيفا أن انعدام الثقة بين الأطراف يمثل حجر عثرة  أمام السلام .

 وقال كيري من مصلحة الدولة الإسرائيلية بقاء السلطة الفلسطينية قوية , مشيرا إلى أن  استمرار المستوطنات  يثير الشكوك  حول نوايا إسرائيل  ويزيد الأمور تعقيدا.

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