في أول زيارة منذ قطع العلاقات مع دمشق..وزير سوري يصل القاهرة

وصل محمد وليد غزال، وزير الإسكان والتنمية العمرانية السورى، العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، قادمًا من لبنان فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، في أول زيارة لمسئول سوري رفيع المستوى منذ سحب السفير المصري من دمشق، وتعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية عام 2013.

وصرحت مصادر مطلعة بأن الوزير السوري سوف يشارك خلال زيارته لمصر، والتي تعد الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، في بعض فعاليات اتحاد المهندسين العرب والتي يتم خلالها بحث مختلف قضايا الهندسة في المنطقة العربية.

وتوقعت مصادر أن يلتقي الوزير السوري خلال الزيارة مع عدد من المسئولين والشخصيات المصرية والعربية.

وفي 15 يونيو/حزيران 2013 أعلن الرئيس المصري آنذاك محمد مرسي، قطع العلاقات مع النظام السوري، وإغلاق سفارة النظام في مصر، وسحب القائم بالأعمال المصري في دمشق.