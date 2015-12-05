البث الحي
منوعات

فيديو: على طريقة "فانديتا": آلاف يتظاهرون ملثمين في سول

5/12/2015

تدفق آلاف الأشخاص في شوارع العاصمة الكورية الجنوبية سول اليوم السبت للمشاركة في مسيرة مناهضة للحكومة للتنديد بالسياسات العمالية في البلاد.

وعلى طريقة فيلم "فانديتا" الشهير، ارتدى المحتجون أقنعة ورددوا هتافات ضد السياسات العمالية بالبلاد.

ولم تأذن الشرطة بمتابعة الاحتجاج، لكن المنظمين استمروا مع إلغاء الحظر بحكم محكمة.

وشارك تجمع يضم 118 جماعة مدنية بعد تعهده بتنظيم مسيرة سلمية.

يأتي الاحتجاج عقب مسيرة أخرى في منتصف نوفمبر / تشرين ثان تحولت للعنف، ما أدى إلى استخدام الشرطة لمدافع المياه.

كانت الشرطة قد قالت إنها لن تستخدم مدافع المياه ولا الحواجز في التظاهرة الأخيرة لكنها ستلجأ إليها في حال حدوث المزيد من العنف، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)