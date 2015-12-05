فيديو: على طريقة "فانديتا": آلاف يتظاهرون ملثمين في سول

تدفق آلاف الأشخاص في شوارع العاصمة الكورية الجنوبية سول اليوم السبت للمشاركة في مسيرة مناهضة للحكومة للتنديد بالسياسات العمالية في البلاد.

وعلى طريقة فيلم "فانديتا" الشهير، ارتدى المحتجون أقنعة ورددوا هتافات ضد السياسات العمالية بالبلاد.

ولم تأذن الشرطة بمتابعة الاحتجاج، لكن المنظمين استمروا مع إلغاء الحظر بحكم محكمة.

وشارك تجمع يضم 118 جماعة مدنية بعد تعهده بتنظيم مسيرة سلمية.

يأتي الاحتجاج عقب مسيرة أخرى في منتصف نوفمبر / تشرين ثان تحولت للعنف، ما أدى إلى استخدام الشرطة لمدافع المياه.

كانت الشرطة قد قالت إنها لن تستخدم مدافع المياه ولا الحواجز في التظاهرة الأخيرة لكنها ستلجأ إليها في حال حدوث المزيد من العنف، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية.