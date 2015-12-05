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فيديو: سويسرية تحرز لقب بطولة "الأيرون مان" في البحرين

5/12/2015

فازت السويسرية "دانئيلا ريف" بلقب بطولة الرياضة القصوى "أيرون مان" بعد فوزها بلقب التاج الثلاثي اليوم السبت في العاصمة البحرينية المنامة لتحصل على مبلغ مليون دولار أمريكي جائزة الفوز .

وفي مسابقة الدراجات الهوائية نجحت السويسرية "دانئيلا ريف" 29 عاما في تعزيز الفارق إلى دقيقتين بعد 90 كيلو مترا من المسابقة .

وحافظت "ريف" على تقدمها الكبير في مسابقة الركض التي امتدت لمسافة واحد وعشرين كيلو مترا والتي جرت على مضمار البحرين الدولي .

وقطعت "ريف" المسافة بالكامل في ثلاث ساعات وثمان وعشرين دقيقة و20 ثانية محققة اللقب للتاج الثلاثي بعد فوزها بالجولة الأولى في دبي والثانية في النمسا .

وحصلت "ريف" على مبلغ مليون دولار أمريكي جائزة المركز الأول .

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