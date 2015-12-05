فيديو: سويسرية تحرز لقب بطولة "الأيرون مان" في البحرين

فازت السويسرية "دانئيلا ريف" بلقب بطولة الرياضة القصوى "أيرون مان" بعد فوزها بلقب التاج الثلاثي اليوم السبت في العاصمة البحرينية المنامة لتحصل على مبلغ مليون دولار أمريكي جائزة الفوز .

وفي مسابقة الدراجات الهوائية نجحت السويسرية "دانئيلا ريف" 29 عاما في تعزيز الفارق إلى دقيقتين بعد 90 كيلو مترا من المسابقة .

وحافظت "ريف" على تقدمها الكبير في مسابقة الركض التي امتدت لمسافة واحد وعشرين كيلو مترا والتي جرت على مضمار البحرين الدولي .

وقطعت "ريف" المسافة بالكامل في ثلاث ساعات وثمان وعشرين دقيقة و20 ثانية محققة اللقب للتاج الثلاثي بعد فوزها بالجولة الأولى في دبي والثانية في النمسا .

وحصلت "ريف" على مبلغ مليون دولار أمريكي جائزة المركز الأول .