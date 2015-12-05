فيديو: حريق ضخم في منصة نفط ببحر قزوين ومقتل 32 عاملا

أعلنت لجنة حماية حقوق عمال النفط في أذربيجان اليوم السبت مصرع 32 عاملاً جراء حريق نشب في منصة نفطية في بحر قزوين الليلة الماضية.

ونقلت رويترز عن "ميرفاري جاخرامانلي" رئيسة اللجنة قولها: "وفقا لمعلوماتنا فإن 32 عاملا لقوا حتفهم وتم إنقاذ 42 من المنصة النفطية الواقعة في المياه الإقليمية لأذربيجان في بحر قزوين وتم إخماد الحريق في نهاية المطاف".

وقالت شركة سوكار للطاقة التابعة للحكومة الأذربيجانية التي تدير المنصة إن الحريق نشب بعد أن ألحقت الرياح القوية أضرارا بخط أنابيب للغاز في المنصة، لافتة إلى أن محاولات الإنقاذ تعقدت بسبب العاصفة العاتية.

يذكر أن 14 عاملاً لقوا حتفهم العام الماضي في حوادث على منصات نفط وغاز تابعة لشركة سوكار الحكومية.