فيديو: "القرم" المحتلة روسيا من دون كهرباء منذ أسبوعين

وضعت وزارة الطوارئ الروسية أمس (الجمعة) محطات تدفئة في شبة جزيرة القرم ووزعت مولدات طوارئ في أجزاء من شبه الجزيرة التي تعيش من دون كهرباء منذ أسبوعين.

وفجّر مهاجمون لم تعرف هويتهم أبراج الكهرباء في أوكرانيا في 22 من نوفمبر/ تشرين الثاني ما ترك شبه الجزيرة التي تحتلها روسيا من دون كهرباء في معظمها.

وبينما يتواصل العمل لإمداد شبه جزيرة القرم بالطاقة من خلال كابل كهرباء يمر تحت الماء من منطقة "كراسنودار" الروسية، قالت وزارة الطوارئ الروسية إنها تنشئ محطات تدفئة خاصة كما توزع أغذية ساخنة على السكان في "سيفاستوبول" و"سيمفروبول".

وفي سيفاستوبول أقيمت خمس محطات وتعمل في مناطق مختلفة من المدينة حيث تستقبل السكان ومن بينهم الأطفال الذين يسعون إلى الدفء من المباني التي لا توجد بها تدفئة مركزية.

وفي سيمفروبول أغلقت العديد من دور الحضانة والمدارس بسبب انقطاع الكهرباء ولكن نائب وزير التعليم في شبه جزيرة القرم قال إن مولدات الديزل تم وضعها وإذا ما وصلت الحرارة إلى درجات مقبولة، سيتم إعادة فتح دور الحضانة والمدارس الاثنين المقبل.

ويعتقد أن نصف سكان شبه جزيرة القرم الذين يبلغ عددهم مليوني نسمة كانوا يعيشون من دون كهرباء منتصف الأسبوع الماضي، مع تزويدهم بالكهرباء لساعات محدودة يوميا.