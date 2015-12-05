البث الحي
منوعات

فيديو: "القرم" المحتلة روسيا من دون كهرباء منذ أسبوعين

5/12/2015

وضعت وزارة الطوارئ الروسية أمس (الجمعة) محطات تدفئة في شبة جزيرة القرم ووزعت مولدات طوارئ في أجزاء من شبه الجزيرة التي تعيش من دون كهرباء منذ أسبوعين.

وفجّر مهاجمون لم تعرف هويتهم أبراج الكهرباء في أوكرانيا في 22 من نوفمبر/ تشرين الثاني ما ترك شبه الجزيرة التي تحتلها روسيا من دون كهرباء في معظمها.

 وبينما يتواصل العمل لإمداد شبه جزيرة القرم بالطاقة من خلال كابل كهرباء يمر تحت الماء من منطقة "كراسنودار" الروسية، قالت وزارة الطوارئ الروسية إنها تنشئ محطات تدفئة خاصة كما توزع أغذية ساخنة على السكان في "سيفاستوبول" و"سيمفروبول".

وفي سيفاستوبول أقيمت خمس محطات وتعمل في مناطق مختلفة من المدينة حيث تستقبل السكان ومن بينهم الأطفال الذين يسعون إلى الدفء من المباني التي لا توجد بها تدفئة مركزية.

وفي سيمفروبول أغلقت العديد من دور الحضانة والمدارس بسبب انقطاع الكهرباء ولكن نائب وزير التعليم في شبه جزيرة القرم قال إن مولدات الديزل تم وضعها وإذا ما وصلت الحرارة إلى درجات مقبولة، سيتم إعادة فتح دور الحضانة والمدارس الاثنين المقبل.

ويعتقد أن نصف سكان شبه جزيرة القرم الذين يبلغ عددهم مليوني نسمة كانوا يعيشون من دون كهرباء منتصف الأسبوع الماضي، مع تزويدهم بالكهرباء لساعات محدودة يوميا.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)