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فيديو: أبطال "حرب النجوم" مع الجمهور قبل عرض الفيلم الجديد

5/12/2015

قبل أسبوعين من طرح الجزء السابع من سلسلة أفلام حرب النجوم في دور العرض السينمائية، نظمت الشركة المنتجة معرضا حضره أبطال الفيلم وآلاف المشجعين في قاعة بمدينة مانشستر البريطانية

وبحسب الشركة المنتجة فإن 20 ألف تذكرة بيعت قبل عرض الفيلم.

ويأتي الجزء السابع بعنوان "القوة تنهض" ومن المقرر عرضه في 18 من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

والجزء السابع من حرب النجوم، هو فيلم ملحمي انتج في الولايات المتحدة وأخرجه "جاي جاي إبرامز". وقد تصدر الفيلم أكثر العناوين لهذا العام. ويضم النجوم من الثلاثية الاصلية ومنهم هاريسون فورد ومارك هاميل وكاري فيشر.

وحرب النجوم هي سلسلة أفلام أوبرا فضاء ملحمية من ابتكار "جورج لوكاس" والسلسلة مكونة من ثلاثيتين وقد امتد عالم السلسة إلى كتب ومسلسلات تلفزيونية وألعاب كمبيوتر وفيديو وكتب مصورة.

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