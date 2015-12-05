عدد سكان مصر يبلغ 90 مليوناً غدا

صورة جوية للمنازل بمحافظة القاهرة – رويترز

قال أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، إن عدد سكان مصر بالداخل سيصل في الساعة العاشرة من مساء غد الأحد إلى 90 مليون نسمة.

وأضاف الجندي، خلال مؤتمر صحفي اليوم بحسب ما أورت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن عدد السكان بلغ 89 مليون نسمة يوم الثلاثاء 23 يونيو 2015، ما يعني أن زيادة المليون الأخيرة تمت في أقل من 6 أشهر.

وقال إن "معدل النمو السكاني حاليا يعد أهم وأخطر التحديات التي تواجه المجتمع المصري"، موضحا أن معدل النمو السكاني بلغ 2.55 % عام 2014، وهو أكبر من 5 أضعاف المعدل بالدول المتقدمة، وحوالي ضعف معدل الدول النامية.

وأشار إلى أن المحافظة على مستوى المعيشة في أي مجتمع يتطلب أن يتعادل معدل النمو الاقتصادي ومعدل النمو السكاني بـ3 أضعاف على الأقل، مضيفا أن معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات الأربع الماضية بلغ حوالي 2% فيما ظل معدل النمو السكاني ثابتا عند 2.5%.

ولفت الجندي إلى أن محافظة القاهرة تأتي كأكبر المحافظات سكانا بنسبة 10.6%، وبعدد سكان 9.5 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 7.8 مليون نسمة بنسبة 8.6 %، ثم محافظة الشرقية 6.6 مليون نسمة بنسبة 7.3%.

وتابع أن محافظة جنوب سيناء تعتبر أقل المحافظات سكانا، حيث بلغ عدد سكانها 173 ألف نسمة بنسبة 0.2%، تليها محافظة الوادي الجديد 230 ألف نسمة بنسبة 0.3%، ثم محافظة البحر الأحمر 352 ألف نسمة بنسبة 0.4%.

وقال إن محافظة القاهرة سجلت أعلى كثافة سكانية بمقدار 49 ألفا و984 نسمة /كم مربع، تليها محافظة الجيزة بـ6518 نسمة / كم مربع، بينما سجلت أقل نسبة كثافة سكانية بمحافظة جنوب سيناء 10.3 نسمة /كم مربع، تليها محافظة السويس 70.8 نسمة /كم مربع.