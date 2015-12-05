داود أوغلو: نساء تركيا عانين كثيرا من منع الحجاب

قال رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" إن بلاده اليوم قوية، تسعى للازدهار والنمو، وإنه يفتخر باللجان النسائية في حزب العدالة والتنمية مشيرا إلى أن عضوات هذه اللجان قمن بعمل مهم جدا من أجل تركيا واستقرارها وأمنها.

وأضاف "داود أوغلو" في كلمة له خلال مؤتمر اللجان النسائية لحزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة، أن نساء تركيا عانين كثيرا من مسألة منع الحجاب، وأنهن يعملن سويا متعاونات من دون فرق بين المحجة وغير المحجبة، ومبادئ الحزب ترفض أية تفرقة.

ووجه رئيس الوزراء التركي حديثه إلىنساء حزب العدالة والتنمية قائلا: "أنتن من انتصرتن لصناديق الاقتراع، وأنتن من صوتن للعدل والحق، أنتن من وضعتن حدًا لمن يحيكون المؤامرات لإسقاط تركيا".

وأكد أوغلو أن بلاده نتبنى ايصال الأصوات المظلومة لكل العالم مشيرا إلى أن الأمهات الفلسطينيات في غزة المحاصرة كنَّ يدعون الله من أجل تركيا واستقرارها، لأن تركيا الوحيدة التي انتفضت لغزة في حربها.

وأوضح قائلا "لن نترك أهلنا في قطاع غزة المحاصر، وسنقف معهم كما وقفنا على مدار حكمنا في تركيا، ولن ينقطع دعاؤنا ومساعداتنا لهم".

وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن حزب العدالة والتنمية فاز في الانتخابات بدعاء المظلومين الذين وصلتهم المساعدات التركية في كل أنحاء العالم.

ووعد "داود أوغلو" بأن حكومة تركيا مستمرة في اتباع سياسة العدل والحق مع الجميع من دون أية تفرقة على أساس اللون والهوية والعرق.