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تكريم "بيل موري" بمهرجان مراكش للسينما

5/12/2015
 افتتاح مهرجان مراكش للسينما

وسط إجراءات أمنية مشددة, افتتحت مساء الجمعة الدورة 15 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش بالمغرب والذي تستمر فعالياته أسبوعا. ويتنافس في مسابقته الرسمية 15 فيلما طويلا لنيل "النجمة الذهبية"، في حين تميز حفل الافتتاح بتكريم غير مألوف للممثل الأميركي بيل موري.

والمهرجان الذي يستمر حتى 12 ديسمبر/كانون الأول  الجاري، يجري هذه السنة تحت شعار "الانفتاح والتنوع"،
وقد استقبل في سهرته الافتتاحية ضيوفه من المشاهير والنجوم على البساط الأحمر وسط تصفيق الجمهور.

وقال الممثل الأميركي بيل موري قبل تكريمه، الذي يعد من التكريمات النادرة التي قبلها خلال مشواره السينمائي، "أنا خجول نوعا ما، لكن أحب العودة إلى هنا. العودة إلى المغرب لا تقاوم، ولي الشرف بهذا التكريم. أنا متأثر وسعيد".

النجم الأمريكي بيل مواري – الجزيرة

وأضاف موراي أن المغرب "مدخل لمعرفة الإسلام حيث الناس، بحسب ما عرفت وقرأت عن القرآن، يعاملون الآخرين بلطف ولياقة وهو ما يجب على الناس أن يتقاسموه مهما كانت ديانتهم".

ويكرم المهرجان في هذه الدورة إلى جانب موراي: المخرج والمنتج الكوري الجنوبي باراك شان ووك، والممثلة والراقصة الهندية مادهوري ديكسيت، ومدير التصوير المغربي كمال الدرقاوي، والممثل الأمريكي وليام دافو.

ومن بين الافلام المتنافسة على جوائز المهرجان الكندي (خزانة الوحش)، والياباني (ذكريات عالقة)، والكوري الجنوبي (زهرة الفولاذ)، والمغربي-البلجيكي (المتمردة)، والألماني-الإيراني (فردوس) والقطري-اللبناني (كتير كبير).

وبحسب ما أعلنت مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في بيان رسمي، سيتم تكريم السينما الكندية خلال هذه الدورة، وسيترأس المخرج والسيناريست والمنتج أتوم إيكويان الذي سيترأس الوفد الكندي الحاضر في المهرجان.

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