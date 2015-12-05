تسريح لاعبي منتخب مصر الأوليمبي وإقالة البدري

منتخب مصر الأولمبي _ أرشيف

ودع المنتخب الأوليمبي المصري, منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما, وفشل في التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية ريو دي جانيرو 2016, بعد خسارته أمام نظيره المالي بهدف نظيف, في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب “كارولين فايي”, في إطار الجولة الثالثة من عمر المجموعة الثانية للمسابقة القارية.

وكان المنتخب المصري بحاجة لتحقيق الفوز على مالي من أجل التأهل للدور قبل النهائي لبطولة إفريقيا, ولكنه خسر اللقاء, وبهذه النتائج حسم منتخبا الجزائر ونيجيريا بطاقتي التأهل للمربع الذهبي للمسابقة بعد تعادلهما بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم في نفس التوقيت.

أحرز هدف منتخب مالي, اللاعب إدريسا سودوجو في الدقيقة 19, واستغل خطأ من محمود حمدي مدافع المنتخب, وحارس المرمى مسعد عوض, ليتجمد رصيد المنتخب الأوليمبي الوطني عند نقطتين فقط في مؤخرة ترتيب المجموعة, فيما ارتفع رصيد مالي إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث, بينما تصدرت الجزائر الترتيب برصيد خمس نقاط, بفارق الأهداف عن نيجيريا صاحبة المركز الثاني.

وكان المنتخب المصري قد تعادل مرتين الأولى مع الجزائر بنتيجة 1-1, المرة الثانية مع نيجيريا بنتيجة 2-2, قبل أن يخسر أمام مالي, ليودع البطولة الإفريقية من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الجزائر مثل العرب الوحيد جنوب إفريقيا في إطار الدور قبل النهائي, وتلعب نيجيريا مع السنغال في نفس الدور.. وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وبعد هزيمة المنتخب المصري أصبح رحيل حسام البدري المدير الفني للمنتخب أمرا منتهيا، وذلك بعد فشل المنتخب الأولمبي في التأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو التي ستقام العام المقبل.

وينص عقد حسام البدري على استمرار سريان التعاقد في حال التأهل للأولمبياد وفي حال الفشل يلغى العقد المبرم بين اتحاد الكرة المصري والبدري. وأعلن اتحاد الكرة المصري انتهاء عقد البدري وفقا لبنود العقد.

وفي سياق متصل قرر الاتحاد تسريح لاعبي المنتخب الأولمبي نظرا لعدم الحاجة لوجودهم خلال المرحلة المقبلة بعد الفشل في التأهل لأولمبياد البرازيل 2016 .