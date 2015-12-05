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تحذيرات في ألمانيا من "كفاحي"

5/12/2015

أصدر المجلس الأعلى لليهود في ألمانيا تحذيرا من إعادة طبع كتاب "كفاحي" للزعيم النازي أدولف هتلر الذي يتهم بالتحريض ضد اليهود,  وذلك قبل أسابيع قليلة من انتهاء مدة الملكية الفكرية للكتاب.

وطالب رئيس المجلس يوزيف شوستر في تصريح لصحيفة "هاندلزبلات" الألمانية  السلطات القضائية في ألمانيا بالتصدي بكل حزم لنشر الكتاب وبيعه.

يشار إلى أن المعهد الألماني للتاريخ المعاصر في ميونخ يعتزم نشر نصوص أصلية مفهرسة للزعيم النازي معها آلاف التعليقات العلمية ومقدمة، وذلك في مجلدين.

وأوضح شوستر أنه لا يمكن الاعتراض على نشر هذه النصوص إذا توفرت طبعة معلق عليها بشكل علمي لأغراض الأبحاث والتعلم، وقال إن المعلومات التي يحتوي عليها كتاب "كفاحي" لا تزال مهمة لتوضيح حقيقة النازية والمحرقة.

ونشر المجلد الأول من "كفاحي" عام 1925 ولم يعد ينشر في ألمانيا منذ عام 1945، وذلك بعد أن أعلنت ولاية بافاريا أنها صاحبة حقوق الملكية الفكرية للكتاب ومنعت بذلك إعادة نشر طبعات جديدة منه.

غير أن هذه الحقوق تنتهي بنهاية عام 2015، أي بعد 70 عاما من وفاة الدكتاتور النازي. ويعكف باحثو المعهد الألماني للتاريخ المعاصر في ميونيخ منذ سنوات على إعداد طبعة مذيلة بتعليقات استعدادا لنشرها بعد انتهاء فترة الملكية الفكرية.

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