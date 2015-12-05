بث مباشر لصالون "زدني" من الأردن

جانب من المنتدى – الجزيرة مباشر

يبث موقع "الجزيرة مباشر" الآن فعاليات صالون "زدني" الثقافي التاسع تحت عنوان "اللاءات الثلاث، وبدائل التعليم التقليدي” والذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان وتنظمه شبكة "زدني" للتعليم.

يناقش الصالون إشكاليات التكدس في المدارس، وحفظ المناهج، والامتحانات حتى التخرج دون أن يعي الكثير خلال المائة عام الماضية من هو؟ ماذا يريد وإلى أين هو ذاهب؟ كما يتطرق إلى التطور التكنولوجي الهائل وعوالم المعرفة المفتوحة التي لم يعد يُجدي أن تبقى آلية التعليم وهيكليته كما منهجيته على ما هي عليه الآن.

ويعقد المنتدى حوارا حول اللاءات الثلاث، وهي لا للمدارس التقليدية، ولا لثقافة الامتحان، ولا للثانوية العامة.

كما يستعرض نماذج التعليم المتوفرة على المستوى الدولى والمنزلي والإلكتروني.

كما يتناول رؤية جديدة وبديل للمدارس التقليدية، ومناقشة مجموعة من الباحثين والمفكرين الطروحات السابقة ويعملوا على تقييمها ضمن رؤيتهم لهيكلية التعليم التي مرت بها المجتمعات الإنسانية.

ولمتابعة البث المباشر لصالون "زدني" الثقافي التاسع يرجى زيارة الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=wDWpMEs4D84