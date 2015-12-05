انطلاق منتدى دراسات الخليج بالدوحة

انطلقت اليوم السبت بالعاصمة القطرية الدوحة أعمال منتدى دراسات الخليج والجزيرة، التي حملت عنوان "العملية التعليمية .. الواقع والتحديات" وينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

ويتناول المنتدى في دورته الأولى لهذا العام موضوع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال رئيس الجلسة الأولى الدكتور سعيد المليص الأستاذ بجامعة الملك سعود، "إننا نواجه تحديا كبيرا تكاد نفقد من خلالها الهوية العربية لذا كان من الضروري أن نناقش التعليم في الوطن العربي".

كما عرض الدكتور عبدالله البريدي ورقة بحثية بعنوان " الهجرة نحو الإنجليزية " حول مأزق الهوية في التعليم الجامعي الخليجي.

وتعقد أعمال الدورة الأولى لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية خلال الفترة 5-7 ديسمبر/كانون الأول 2015.

ويشتمل برنامج المنتدى على نحو ستين بحثًا في محوري التعليم والعلاقات الدولية، وباللّغتين العربية والإنجليزية، كما يحلّ المفكر والأستاذ الجامعي جون ميرشايمر ضيفًا على المؤتمر.

ويلقي محاضرةً بعنوان: "سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ أحداث سبتمبر 2001: من كارثة إلى أخرى".