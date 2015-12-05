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الكواري: مشاركة تركية متميزة في معرض الكتاب بالدوحة

4/12/2015

قال حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون القطري، إن اختيار تركيا لتكون ضيف شرف معرض الدوحة للكتاب السادس والعشرين هذا العام "له رمزيته ودلالته".

وأضاف الكواري خلال جولة مع قناة الجزيرة مباشر في معرض الكتاب، إن العلاقات الثقافية بين قطر وتركيا تسير بخط متواز مع العلاقات الاستراتيجية في جانبها السياسي والاقتصادي، واصفا مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح المعرض ب"المفاجأة السارة".

وأشار الكواري إلى أنه في كل عام يكون هناك "سنة ثقافية" يتم فيها اختيار إحدى الدول للتبادل الثقافي معها، وتكون هذه الدولة هي ضيف شرف معرض الكتاب لهذا العام، ولهذا السبب تم اختيار تركيا لتكون ضيف شرف هذا العام، معتبرا أن المشاركة التركية في المعرض متميزة.

وكشف الكواري عن تطور مهم في معرض الكتاب، وهو مشاركة دول المغرب العربي بعد أن كانت لا تشارك في العادة بسبب ارتفاع تكاليف نقل الكتب وشحنها، بعد تسهيل العملية ومساعدة دور النشر على المشاركة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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