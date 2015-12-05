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الزمالك المصري يستقر على تعيين البرازيلي باكيتا مديرا فنيا

5/12/2015
   باكيتا المدير الفني الجديد للزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري  اليوم (السبت) تعيين البرازيلي "ماركوس باكيتا" مديرا فنيا للفريق  الأول لكرة القدم خلفا للبرتغالي "جوزفالدو فيريرا" الذي فسخ تعاقده مع  القلعة البيضاء مؤخرا. 

جاء ذلك خلال الجلسة التي جمعت رئيس الزمالك واللجنة المكلفة باختيار  المدير الفني الجديد والمكونة من عدد من أعضاء مجلس الإدارة ونجوم  الفريق القدامى . 

وأكد "مصطفى سيف العماري" عضو مجلس إدارة الزمالك في تصريحات صحفية أن المجلس استقر على تولي" باكيت"ا  قيادة الفريق باعتباره أنسب وأفضل المرشحين من قبل اللجنة . 

وأشار "العماري" إلى أن التعاقد مع باكيتا  يمتدلستة أشهر مقابل حصوله على نحو 40 ألف دولار شهريا  لكن بشرط اصطحاب مدرب أحمال بدنية معه.

وألمح عضو مجلس إدارة الزمالك إلى إمكانية تمديد عقد المدرب البرازيلي  لموسم أو موسم ونصف عقب نهاية عقده، لكن ذلك يعتمد على نتائجه مع  الفريق.

 وأوضح أنه سيتم عقد جلسة بين مسئولي القلعة البيضاء ووكيل المدرب البرازيلي خلال الساعات المقبلة لإنهاء كافة تفاصيل التعاقد المادية  وغيرها من بنود العقد التي سيتم الاتفاق عليها، على أن يحضر بعدها "باكيتا" إلى القاهرة لتوقيع العقد رسميا. 

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