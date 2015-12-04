525 يورو سعر الإقامة ليلة واحدة مع أسود حديقة حيوان لندن

حديقة حيوان لندن تتيح لزوارها الإقامة مع الاسود

في محاولة منها للبحث عن كل ما هو جديد ومثير في عالم الترفيه والتسلية قررت حديقة حيوانات لندن فتح باب الحجز أمام روادها للسكن في غرفة خشبية موجودة بداخل قفص الأسود، مقابل 378 جنيه استرليني أو ما يعادل 525 يورو في الليلة الواحدة.

ومن المقرر أن يكون نزلاء هذه الغرف على مستوى عالٍ من التأمين، ولن يكون هناك أي احتكاك مباشر مع تلك الكائنات المفترسة، وإنما الهدف هو الوجود في هذا المكان، ما يتيح لهم الاستمتاع بوجود هذه الحيوانات حولهم وسماع زئيرهم من وراء الأقفاص الحديدية. كما أن كل غرفة بها حمام وشرفة، وتتسع لأسرة مكونة من أب وأم وطفلين.

وتعد هذه التجربة المثيرة من أحدث وسائل الترفيه التي تتبعها لندن، حيث إنها توفر لمرتاديها شعورا يشبه شعور رحلات السفاري.