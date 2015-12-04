5 آلاف وفاة و23 مليون مريض سنويا في أوربا بسبب الغذاء

منظمة الصحة العالمية

كشف تقرير حديث للإدارة الإقليمية الأوربية التابعة لمنظمة الصحة العالمية عن وقوع 5 آلاف حالة وفاة سنوية في أوربا ناتجة عن تناول أطعمة ملوثة، إضافة إلى إصابة 23 مليون شخص آخرين بأمراض مختلفة نتيجة السبب نفسه.

وأشارت الإدارة في بيان صحفي إلى أن "أمراض الإسهال تشكل الغالبية العظمى من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية في الإقليم الأوربي، والتي ينتج عنها التهابات ( نورفيروس) ما يسبب إصابة 15 مليون حالة سنوياً، يليه مرض العطائف الذي يصيب حوالي 5 مليون شخص سنوياً، بالإضافة إلى مرض السالمونيلا غير التيفية التي تسبب وفاة حوالي ( 2000 سنوياً )".

وفضلاً عن ذلك هناك مرض المقوسات المنقول عن طريق الأطعمة، وهو مرض طفيلي حاد ينتج عن الأطعمة غير المطبوخة بشكل جيد أو اللحوم النيئة والفواكه والخضراوات الطارجة، ويشكل20% من الأمراض المنقولة بشكل عام عن طريق الطعام ويؤثر على أكثر من مليون شخص في المنطقة كل عام، بحسب البيان.

وتناول البيان عدوى الليستريا التي يمكن أن تؤدي إلى تسمم الدم والتهاب السحايا ويتسبب في وفاة حوالي 400 شخص في الإقليم الأوربي سنوياً.

وذكر بين الهيئة الأوربية أن الليستريا تصيب الناس عادة عن طريق استهلاك الخضراوات النيئة الملوثة، واللحوم المصنعة، والسمك المدخن أو الأجبان الطرية.

استغرق العمل في التقرير الذي يعتبر الأكثر شمولاً عشر سنوات وشارك فيه 100 خبير من مختلف أنحاء العالم.

وأكد التقرير أن ما يصل إلى 600 مليون شخص، أو ما يقرب من 1 في كل 10 أشخاص في العالم، يصابون بعد تناول الطعام الملوث، منهم 420 ألف حالة وفاة بين الكبار و125 ألف حالة وفاة بين الأطفال تحت سن الخامسة.

وأشار التقرير إلى أن الإسهال يشكل نصف الأمراض الناتجة عن تلوث الغذاء ويصاب به 550 مليون شخص في العالم ، يتوفى منهم 230 ألف حالة كل عام.