البث الحي
منوعات

28.3% نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في مصر

4/12/2015

المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات
 

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المصرية اكتمال تشكيل البرلمان المصري رسميا، بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من الانتخابات.

وقال المستشار "أيمن عباس" رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن نسبة المشاركة في مرحلتي انتخابات مجلس النواب بلغ 28.3%، فيما بلغ عدد المصوتين في الخارج 16 ألفا و605 ناخبين.

وأضاف "عباس" خلال مؤتمر صحفي إن عدد النواب الفائزين في الانتخابات البرلمانية بالمرحلتين بلغ 555 نائبا، من بينهم 316 مستقلا، و239 من ممثلي الاحزاب. فيما سيبلغ عددهم بعد المعينين بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي 596 نائبا.

وكشف "عباس" أن أعلى محافظة في نسبة التصويت بالمرحلتين كانت محافظة جنوب سيناء، بنسبة 41.6، فيما كانت السويس الأقل مشاركة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

بلجيكا ترفض الاعتراف بمسجد بروكسل الكبير.. ما السبب؟

المسجد الكبير ببروكسل يصنف في تراث بلجيكا منذ عام 1976 (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)