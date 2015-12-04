28.3% نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في مصر

المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المصرية اكتمال تشكيل البرلمان المصري رسميا، بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من الانتخابات.

وقال المستشار "أيمن عباس" رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن نسبة المشاركة في مرحلتي انتخابات مجلس النواب بلغ 28.3%، فيما بلغ عدد المصوتين في الخارج 16 ألفا و605 ناخبين.

وأضاف "عباس" خلال مؤتمر صحفي إن عدد النواب الفائزين في الانتخابات البرلمانية بالمرحلتين بلغ 555 نائبا، من بينهم 316 مستقلا، و239 من ممثلي الاحزاب. فيما سيبلغ عددهم بعد المعينين بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي 596 نائبا.

وكشف "عباس" أن أعلى محافظة في نسبة التصويت بالمرحلتين كانت محافظة جنوب سيناء، بنسبة 41.6، فيما كانت السويس الأقل مشاركة.