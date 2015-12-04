16 قتيلا في هجوم بزجاجات حارقة على ملهى ليلي في القاهرة

السلطات حددت اثنين من الجناة تلاحقهما الشرطة

لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم، الجمعة، في هجوم شنه مجهولون بزجاجات حارقة على ملهى ليلي في القاهرة، بحسب مصادر أمنية.

وكان مسؤولون أمنيون اكدوا في وقت سابق مقتل 12 شخصا في هجوم نفذه مجهولون فجر الجمعة بزجاجات المولوتوف على ملهى ليلي يقع في منطقة العجوزة في وسط القاهرة ما أدى الى اندلاع حريق ضخم فيه.

وأضاف المسؤولون أن المهاجمين لاذوا بالفرار، وتقوم الشرطة بعملية تمشيط للمنطقة في الوقت الراهن بحثا عنهم.

ورجح مسؤول في مديرية أمن الجيزة -التي يقع الملهى الليلي في نطاق عملها – أن يكون هذا الهجوم في إطار خلافات بين عمال الملهى الليلى ومجموعة من الشباب والفتيات اعتادوا ارتياده يوم الخميس من كل أسبوع.

وقال المسؤولون الأمنيون إن القتلى ماتوا حرقا أو اختناقا بسبب الدخان الناتج عن الحريق الذي أحدثه الهجوم. وأضافوا أن الملهى موجود في طابق تحت الأرض لا توجد به مخارج مما تسبب في سقوط هذا العدد من القتلى.