البث الحي
منوعات

واشنطن بوست: قمع السيسي يؤدي إلى تعزيز الإرهاب

4/12/2015

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن إدارة الرئيس "باراك أوباما" لا تزال مستمرة في منح مصر 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لنظام عبد الفتاح السيسي بدعوي حربه علي تنظيم الدولة الذي أنشأ له فرعا في سيناء.

وتشير الصحيفة إلى أن القمع الشديد الذي يمارسه "السيسي" بما في ذلك الهجمات التي لا تميز الأبرياء في سيناء تعمل علي تقوية وليس إضعاف الجماعات الإرهابية.

وترى الصحيفة أن دليل تدهور الأمن ثبت من خلال حادث إسقاط الطائرة الروسية في سيناء.

وأشارت الصحيفة إلى اعتقال النظام المصري الصحافي "إسماعيل الاسكندراني" واتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة، على الرغم من أن "إسماعيل" هو من منتقدي جماعة الإخوان. 

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

بلجيكا ترفض الاعتراف بمسجد بروكسل الكبير.. ما السبب؟

المسجد الكبير ببروكسل يصنف في تراث بلجيكا منذ عام 1976 (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)