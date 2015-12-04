واشنطن بوست: قمع السيسي يؤدي إلى تعزيز الإرهاب

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن إدارة الرئيس "باراك أوباما" لا تزال مستمرة في منح مصر 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لنظام عبد الفتاح السيسي بدعوي حربه علي تنظيم الدولة الذي أنشأ له فرعا في سيناء.

وتشير الصحيفة إلى أن القمع الشديد الذي يمارسه "السيسي" بما في ذلك الهجمات التي لا تميز الأبرياء في سيناء تعمل علي تقوية وليس إضعاف الجماعات الإرهابية.

وترى الصحيفة أن دليل تدهور الأمن ثبت من خلال حادث إسقاط الطائرة الروسية في سيناء.

وأشارت الصحيفة إلى اعتقال النظام المصري الصحافي "إسماعيل الاسكندراني" واتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة، على الرغم من أن "إسماعيل" هو من منتقدي جماعة الإخوان.