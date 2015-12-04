مصر: المخاوف الأمنية تؤجل بطولة العالم للاسكواش

اعتذر 11 منتخبا بسبب المخاوف الأمنية

قرر الاتحاد المصري للاسكواش تأجيل بطولة العالم للرجال والتي كان من المقرر أن تستضيفها مصر بداية من الأسبوع المقبل بمشاركة العديد من الدول.

وجاء قرار تأجيل البطولة بسبب اعتذار 11 دولة وهم بريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وكندا وفنلندا والمكسيك واستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وكولومبيا لأسباب أمنية.

وقال عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، في تصريحات صحفية، إن الاتحاد تلقى، اليوم الجمعة، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي للعبة، يفيد اعتذار 5 دول عن المشاركة في منافسات البطولة، المقرر إقامتها على ملاعب النادي الأهلي.

ووفقًا لخطاب الاتحاد الدولي، فقد اعتذر منتخبات: "المكسيك، استراليا، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، كولومبيا"، ليصبح عدد المنتخبات المعتذرة عن البطولة 11 دولة، بعد اعتذار كل من إنجلترا، أمريكا، فرنسا، كندا ، ألمانيا، وفنلندا.

وتشهد مصر أوضاعًا أمنية وسياسية غير مستقرة، وارتفاعًا ملحوظًا في عدد العمليات، التي تستهدف مسؤولين ومواقع حكومية، منذ إطاحة قادة من الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 من يوليو/ تموز 2013.

وتمارس لعبة "الإسكواش" في ملعب مغلق من 4 حيطان، ويستخدم كل لاعب مضربًا مشدودًا مصنوعًا من نسيج خاص أو من الكربون الأسود، المستخدم في صناعة أقلام الرصاص، أما الكرة فتصنع من المطاط، وهي مجوفة من الداخل، وتلعب بشكل فردي أو جماعي.