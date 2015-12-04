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مشنوق : اختطاف الجنود كان نتيجة عملية سياسية معقدة

4/12/2015

 

 
 

 قال وزير الداخلية اللبناني  نهاد مشنوق , إن حادث اختطاف الجنود اللبنانيين  في الأيام الأخيرة  كان نتيجة عملية سياسية معقدة  وليست عملية أمنية , مشيرا إلى أن  مؤسسة الأمن العام  هي الأكثر قدرة على  دمج السياسة مع الأمن, مضيفا أن دولا عدة كان لها تأثير في إتمام  عملية التبادل مع جبهة النصرة.

وأضاف مشنوق خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة اللبنانية  بيروت  أنه لايمكن إغفال  دور خلية الأزمة في إتمام  صفقة التبادل مع جبهة النصرة, لافتا إلى أهمية  الجهد الأمني والاستخباراتي  الذي سرّع  عملية الإفراج .

وقال إن منطقة عرسال هي منطقة محتلة كونها  تأوي 120 ألف لاجئ سوري وإن  أي عملية عسكرية  بمنطقة عرسال  اللبنانية تورط السلطات  في الصراع السوري, مشيرا إلى أن سياسة الدولة اللبنانية منذ خمس سنوات حتى الأن قائمة على عدم التعرض إلى  ما سماه " الحريق السوري "

وكرر  وزير الداخلية اللبناني الشكر لدولة  قطر لوساطتها  في صفقة الإفراج عن الجنود اللبنانيين منذ عدة أيام وأشار إلى أن بلاده ترحب بأي عرض جدي للإفراج عن الجنود التسعة المحتجزين لدى تنظيم الدولة الإسلامية , مضيفا أنه لا يوجد حتى الأن أي اتصال  أو وساطة  للإفراج عن الجنود التسعة الأسرى لدى التنظيم

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