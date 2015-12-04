محمد منتصر : نرفض أي مصالحة بين الإخوان و النظام المصري

شعار جماعة ألإخوان المسلمين

نفى محمد منتصر المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين إمكانية حدوث مصالحة بين الجماعة والسلطة الحالية،و قال المتحدث إن هذا لن يحدث لأن الجماعة لا تضع يدها في يد عصابة على حد وصفه .



ووصف منتصر الحكم العسكري في مصر بالعصابة، وقال إن المسؤولين العسكريين يتعاملون مع المواطنين على هذا الأساس، وتوقع ألا يستمر الوضع على هذا النحو.



وأكد تشكيل الجماعة مكتبا مؤقتا لإدارتها، لحين انتخاب مجلس شورى ومكتب إرشاد جديدين.وأوضح في حوار مع مراسل وكالة الأناضول التركية في القاهرة، أنّ هذا الأمر تنظّمه لوائح الجماعة، وأنّ الإدارة الحالية لها صلاحيات كاملة في إدارتها.



ورأى منتصر أن الخلاف في وجهات النظر داخل الجماعة على بعض القضايا هو خلاف تنوع، وأن إدارة الجماعة الحالية تسعى بالفعل لاستيعاب كل الأفكار داخلها.