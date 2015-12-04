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كيري: أزمة اللاجئين عالمية ويجب أن يشارك الجميع في حلها

4/12/2015

قال وزير الخارجـة الأمريكي "جون كيري" إن أزمـة اللاجئين عالمية ويجب أن يشارك الجميع فـي حلها, مشيرا إلى أن الحل  يبدأ بإيقـاف الحرب الدائرة في سـوريا.

وأضاف "كيري" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم  بالعاصمة اليونانية "أثين"ا  أنه تم تخصيـص 24 مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة من أجل حل أزمة اللاجئين.

وأوضح أن التنسيـق بيـن دول التحالف الدولي كفيـل بهزيمـة تنظيـم الدولـة خلال فترة قصيرة .

وقال  كيري "برغم المخاض الاقتصادي الصعب الذي تمر به اليونان فإنها لا تزال تستقبل اللاجئين السوريين"  مشيرا إلى أن عـدم الـتـوصـل لحـل بـشـأن "الأسـد" يـعـيـق الـتـعاون بيـن كافـة الأطراف, وأنه بـالإمـكـان التـعـاون بين قـوات الـنظام ومسلحـي المعارضة ضـد تنظيـم الدولـة مـن دون رحيـل "الأسـد".

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