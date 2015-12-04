كاميرا الجزيرة مباشر ترصد أوضاع العالقين على معبر رفح

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر حركة العالقين الفلسطنيين على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة في اليوم الثاني والأخير بعد أن سمحت السلطات المصرية بفتحه لمدة يومين.

وقال أحد العالقين إنه تعرض لمضايقات نتيجة طلب السلطات المصرية حفنة من الأموال للسماح له بالعبور .

وكانت السلطات المصرية أعلنت مساء أمس، فتح معبر رفح البري يومي الخميس والجمعة استثنائياً بكلا الاتجاهين لعودة العالقين.

وأغلقت السلطات المصرية معبر رفح البري المتنفس الوحيد للمواطنين في قطاع غزة, لمدة 100 يوم على التوالي بينما وصل عدد الأيام التي أغلق فيها خلال عام 2015 إلى 318 يوما .