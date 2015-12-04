البث الحي
منوعات

كاميرا الجزيرة مباشر ترصد أوضاع العالقين على معبر رفح

4/12/2015

رصدت  كاميرا الجزيرة مباشر حركة العالقين   الفلسطنيين على معبر رفح  الحدودي بين مصر وقطاع غزة في اليوم الثاني والأخير  بعد أن سمحت  السلطات المصرية بفتحه لمدة يومين.

وقال أحد العالقين إنه تعرض لمضايقات  نتيجة طلب السلطات المصرية حفنة من الأموال للسماح له بالعبور .

 وكانت السلطات المصرية أعلنت مساء أمس، فتح معبر رفح البري يومي الخميس والجمعة استثنائياً بكلا الاتجاهين لعودة العالقين.

 وأغلقت السلطات المصرية معبر رفح البري المتنفس الوحيد للمواطنين في قطاع غزة,  لمدة 100 يوم على التوالي بينما وصل عدد الأيام التي أغلق فيها خلال عام 2015 إلى 318 يوما .

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

بلجيكا ترفض الاعتراف بمسجد بروكسل الكبير.. ما السبب؟

المسجد الكبير ببروكسل يصنف في تراث بلجيكا منذ عام 1976 (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)