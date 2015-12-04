في الهند.. ارصد مخالفة مرورية واحصل على جائزة

أكثر من 1500 شخص يلقون حتفهم يوميا في حوادث مرورية بالهند

التقط صورة أو مقطع فيديو لمخالفة مرورية في العاصمة الهندية، ويمكنك الفوز بمكافأة تتنوع ما بين تذاكر سينمائية ورحلات مجانية، بموجب مشروع جديد أطلقته الشرطة.

وفي ظل تكدس شوارع العاصمة دلهي بنحو تسعة ملايين مركبة وسيارة وشاحنة ودراجة بخارية، غالبا ما تشهد طرقها فوضى صاخبة وسط مراعاة محدودة لقواعد المرور.

وقالت شرطة مرور دلهي إن أكثر من 1500 شخص يلقون حتفهم يوميا في حوادث مرورية.

وبموجب أحدث مشروع، تشجع شرطة مرور دلهي المواطنين على استخدام كاميرات هواتفهم المحمولة لالتقاط صور لمخالفات المرور ورفعها عبر تطبيق جديد للشرطة.

وجاء في إعلان على نصف صفحة نشر في صحف بمدينة دلهي اليوم الجمعة لإطلاق مشروع (ترافيك سينتينل) أن الرؤية الواضحة لمخالفة مرورية وتسجيل رقم لوحة السيارة إلى جانب التاريخ والتوقيت والمكان ضروري لاتخاذ إجراء ضد المخالفين.

وتتنوع المخالفات ما بين تخطي الإشارات الضوئية الحمراء ،و استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة ،و ركوب ثلاثة على متن دراجة بخارية أو بدون ارتداء خوذات، وغيرها من الممارسات الشائعة في العاصمة الهندية.