البث الحي
منوعات

في الهند.. ارصد مخالفة مرورية واحصل على جائزة

4/12/2015

 

أكثر من 1500 شخص يلقون حتفهم يوميا في حوادث مرورية بالهند

التقط صورة أو مقطع فيديو لمخالفة مرورية في العاصمة الهندية، ويمكنك الفوز بمكافأة تتنوع ما بين تذاكر سينمائية ورحلات مجانية، بموجب مشروع جديد أطلقته الشرطة.

 

وفي ظل تكدس شوارع العاصمة دلهي بنحو تسعة ملايين مركبة وسيارة وشاحنة ودراجة بخارية، غالبا ما تشهد طرقها فوضى صاخبة وسط مراعاة محدودة لقواعد المرور.

 

وقالت شرطة مرور دلهي إن أكثر من 1500 شخص يلقون حتفهم يوميا في حوادث مرورية.

 

وبموجب أحدث مشروع، تشجع شرطة مرور دلهي المواطنين على استخدام كاميرات هواتفهم المحمولة لالتقاط صور لمخالفات المرور ورفعها عبر تطبيق جديد للشرطة.

 

وجاء في إعلان على نصف صفحة نشر في صحف بمدينة دلهي اليوم الجمعة لإطلاق مشروع (ترافيك سينتينل) أن الرؤية الواضحة لمخالفة مرورية وتسجيل رقم لوحة السيارة إلى جانب التاريخ والتوقيت والمكان ضروري لاتخاذ إجراء ضد المخالفين.

 

وتتنوع المخالفات ما بين تخطي الإشارات الضوئية الحمراء ،و استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة ،و ركوب ثلاثة على متن دراجة بخارية أو بدون ارتداء خوذات، وغيرها من الممارسات الشائعة في العاصمة الهندية.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

بلجيكا ترفض الاعتراف بمسجد بروكسل الكبير.. ما السبب؟

المسجد الكبير ببروكسل يصنف في تراث بلجيكا منذ عام 1976 (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)