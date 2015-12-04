فيسبوك يضيف ميزة البث المباشر لمستخدميه

مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك ـ الأناضول

أعلن موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيس بوك" إضافة ميزة البث المباشر، وإنشاءالصور المدمجة، لكافة مستخدميه، بعد أن كانت مقتصرة على المشاهير.

وتتيح الميزة الجديدة لمستخدمي "فيس بوك" البالغ عددهم نحو ملياري شخص، مشاركة لحظاتهم بشكل مباشر مع أسرهم وأصدقائهم على موقع التواصل.

وكانت شركة "فيس بوك، قد أطلقت ميزة البث المباشر في شهر آب/ أغسطس الماضي، إلا أنها كانت مقتصرة على المشاهير، وبدأت حالياً مع عدد محدود من مستخدمي هواتف "آي فون" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبإمكان الشخص الذي يقوم بعملية البث، معرفة أسماء الأشخاص المتابعين له، وقراءة تعليقاتهم مباشرة، وعند الانتهاء من البث، سيضاف المقطع المصور إلى الخط الزمني للمستخدم وبإمكانه حذفه لاحقاً.