فيديو..أكثر من500 مشارك بمهرجان سينمائي بقطر

أكثر من 500 شاب من عشاق السينما يشاركون في مهرجان سينمائي للشباب في الدوحة يأمل المنظمون في أن يلهم المهرجان الأجيال الأصغر سنا على التفكير في خوض غمار العمل السينمائي.

وتستضيف الدوحة مهرجان " أجيال" السينمائي في دورته الثالثة التي تضم أفلاما طويلة وسلسلة من برامج الأفلام القصيرة.

وتعرض الأفلام في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر الحالي في الحي الثقافي "كتارا" بالعاصمة القطرية

ويمثل أكثر من 500 عضو تتراوح أعمارهم من 8 إلى 21 عاما لجان التحكيم في مسابقة المهرجان الذين سيعملون على مشاهدة وتحليل برنامج واسع من الأفلام في ثلاثة أقسام رئيسية ويلي العروض فعاليات تتضمن ندوات وورش عمل وحلقات نقاشية مع صانعي الأفلام.