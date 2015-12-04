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شاهد: "دا فينشي" يبهر زوار معرض للروبوت باليابان

4/12/2015

خلال المعرض الدولي للروبوت باليابان يقوم الفنان الإيطالي "ليوناردو دا فينشي" بتحية زوار المعرض.

نعم مات الفنان الإيطالي قبل 500 عام لكن النسخة الآلية منه، وتعمل بنظام آندرويد، هي نجم المعرض الدولي هذا العام في طوكيو.

وعلى الرغم من أن الروبوتات أصبحت واقعية من حيث تشابها وتطابقها مع البشر، فإن زوار المعرض أبدوا إعجابهم بالاستجابة السريعة مع الثقة بالنفس لدى روبوت "دا فنشي".

ويأمل العلماء في أن يكون للروبوتات دور حاسم في التصدي للكوارث مثل الزلازل في المستقبل.

ويشارك في المعرض الذي يعقد كل عامين، لمدة أربعة أيام فقط، أكثر من 400  شركة .

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