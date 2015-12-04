"ساعة صباح" تناقش مسؤولية الراعي ودور الرعية

ما هي درجات المسؤولية في الإسلام ؟ وكيف نوازن بين مسؤولية الراعي ودور الرعية ؟ تساؤلات ناقشها برنامج " ساعة صباح "على شاشة الجزيرة مباشر .

حيث قال الدكتور رمضان خميس غريب أستاذ الدعوة الإسلامية بجامعة قطر إن كل إنسان له مهمة في الموقع والخريطة التي يرصدها القرآن الكريم في الحياة وإن كل فرد مسؤول أمام الله حسب المساحة المختص بها , مشيرا إلى أن هناك علاقة وثيقة بين الراعي والرعية فإذا صلح الراعي صلحت الرعية وإذا صلحت الرعية صلح الراعي.

وأضاف غريب خلال مشاركته في البرنامج , أن المسؤولية الذاتية التي تمثل عبئا على الإنسان تختلف من فرد لأخر ومن زمن لأخر ومن سبب لأخر ومن موقع لأخر, مشيرا إلى أن الفرد هو صاحب المسؤولية الأولى في تغيير نفسه ثم أسرته ثم المجتمع كله , لافتا إلى أهمية التوازن بين مسؤولية الراعي ودور الرعية .

وأوضح أستاذ الدعوة الإسلامية أن دور الأب في أسرته لا يقل عن دور الحاكم في رعيته لكونه مخولا بالنصيحة والتربية السليمة لأبنائه , لافتا إلى أن المجتمع والمدرسة والمسجد لهم دور بارز في تربية الأبناء بجانب الأباء .