تظاهرات رافضة للانقلاب في الموجة الثورية "ثورة حتى النصر"

خرجت تظاهرات صباح اليوم الجمعة في عدة محافظات مصرية رافضة للانقلاب العسكري في بداية موجة ثورية جديدة تحت شعار "ثورة حتى النصر" والتي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.



ففي الفيوم انطلقت التظاهرة عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد دار الرماد الشرقي ، لتجوب شوارع المدينة الرئيسية وأحيائها وسط تفاعل ومشاركة من شباب الحركات الثورية وأسر "الشهداء" والمعتقلين ونساء ضد الانقلاب كما افاد شهود عيان.



ردد الثوار الهتافات والشعارات المناهض لجرائم الانقلاب رافعين أعلام مصر وشارات رابعة العدوية وصور الرئيس المعزول محمد مرسى وصور الشهداء والمعتقلين.



و في مركز يوسف الصديق بالفيوم أيضا انطلقت فعالتين مناهضة للانقلاب عقب أداء صلاة الجمعة، حيث خرجت المسيرتان في قريتي النزلة و قوتة، وقد ندد المشاركون هتافات تطالب بعودة العسكر لثكناته وتنحيته نهائيًا عن إدارة شئون البلاد، كما رفع المشاركون لافتات تشير إلى رابعة والرئيس مرسي ولافتات توضح تدني الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ظل حكم العسكر.



و في القاهرة خرجت مسيرة حاشدة من منطقة الهرم ضد الانقلاب العسكري، بعد صلاة الجمعة، في أولى فاعليات أسبوع ثورة حتى النصر التي ينظمها التحالف الوطني لدعم الشرعية منددة بالانقلاب العسكري وممارساته.



و في المعادي خرجت مسيرة صباح اليوم قبل صلاة الجمعة من امام مسجد المغفرة ضد الحكم العسكري والتصفية الجسدية لمناهضي ا?نقلاب وكذلك الإخفاء القسري والتدهور الاقتصادي معلنين انهم مستمرون حتى عودة الشرعية والقصاص الكامل ، و في مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية نظم التحالف الوطني بالاشتراك مع شباب ونساء ضد الانقلاب بالشرقية مسيرة صباحية داخل مدينة الصالحية الجديدة ضمن فعاليات "ثورة حتى النصر" .



رفع المشاركون أيضا خلال التظاهرة أعلام مصر وصور الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي وصور للضحايا والمعتقلين وشارات رابعة العدوية ولافتات تحمل شعارات منددة بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة و الاعتقالات العشوائية و تعذيب المعتقلين .



كما خرجت مظاهرات بمحافظات الغربية والقليوبية ودمياط وسوهاج وبني سويف التي نظم فيها وحدها أكثر من 60 فعالية رافضة للانقلاب.