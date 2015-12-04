تطبيق جديد لالتقاط صور ثُلاثية الأبعاد للواقع الافتراضي

أطلقت شركة جوجل تطبيق Cardboard Camera لنظام أندرويد، والذي يسمح التقاط صور ثُلاثية الأبعاد.

ويُمكن من خلال التطبيق الجديد، المتوفر مجانًا داخل متجر جوجل بلاي، التقاط الصور بشكل دائري، أي بتحريك الهاتف من اليمين إلى اليسار بدورة كاملة بنفس طريقة التقاط الصور البانورامية، لكن التطبيق يقوم بإضافة بُعد إلى الصورة للتعرّف على الأشياء لتبدو أكثر واقعية عند وضع النظارة.

وبعد التقاط الصورة ووضع الهاتف داخل نظارة جوجل للواقع الافتراضي Cardboard، تظهر الصورة بكامل أبعادها، حيث تظهر العناصر القريبة والبعيدة بنفس هيئتها وكأن المُستخدم يُشاهدها بشكل حي، وبمجرد تدوير الرأس تتحرك الصورة لكشف تفاصيل إضافية، كما يقوم التطبيق أيضًا بإرفاق مقطع صوتي أثناء استعراض الصور، لمنح تجربة استخدام أفضل.

ويعتمد التطبيق على خدعة بصرية بسيطة لعرض العناصر بشكل ثُلاثي الأبعاد، حيث يقوم بعرض صورة للعين اليُمنى تختلف قليلًا عن صورة العين اليُسرى وبالتالي عندما يحدث التطابق البصري، تظهر الأجسام وكأنها ثُلاثية الأبعاد.

وتدعم نظارة Cardboard للواقع الافتراضي من جوجل إمكانية مُشاهدة مقاطع الفيديو بهيئة ثلاثية الأبعاد أو مُجسّمة من يوتيوب بعد التحديث الأخير الذي حصل عليه الشهر الماضي.

ويُمكن استخدام نظارة الواقع الافتراضي الخاصّة بجوجل مع مجموعة كبيرة من الأجهزة بما فيها آيفون من شركة آبل، وبالتالي من المُمكن أن يصل تطبيق Cardboard Camera في وقت لاحق لنظام iOS.