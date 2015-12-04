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"بالميراس" يتوج بكأس البرازيل للمرة الثانية في تاريخه

3/12/2015

حقق فريق "بالميراس" بطولة كأس البرازيل للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره سانتوس بنتيجة 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي جمعتهما الخميس على ملعب “براخو انتاريخا” في إياب نهائي الكأس.

وانتهت المباراة  بفوز بالميراس بهدفين مقابل هدف، وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتوس  انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، ليحتكم الفريقان للضربات الترجيحية التي نجح بالميراس من خلالها في إحراز لقبه الثاني لبطولة كأس البرازيل.

يذكر أن بالميراس فاز باللقب الأول عام 2012، على حساب فريق كوريتيبا بنتيجة 3/1.

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