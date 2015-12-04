انطلاق فعاليات مؤتمر أريج الثامن للصحافة الاستقصائية في عمان

شبكة أريج للصحافة الاستقصائية

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات مؤتمر "أريج" الثامن في العاصمة الاردنية عمان والذي يستمر من 4 إلى 6 من كانون الأول/ ديسمبر.

وينضم الصحفيون الاستقصائيون الذين قدموا من كل أنحاء العالم للمشاركة في المؤتمر الاستقصائي الأبرز على صعيد المنطقة العربية والشرق الاوسط، في سلسلة ورش تدريب ومحاضرات وحلقات نقاشية في إطار الملتقى الذي يقام هذا العام تحت شعار: "الإعلام العربي.. العمل تحت سيف الرقابة".

ويستضيف الملتقى هذا العام روّاد استقصاء عرب حفروا بصمتهم في المشهد الإعلامي، وسط حروب أهلية وقلاقل تعصف بنحو نصف الدول العربية التسع التي تنشط فيها شبكة أريج.

وستقدم شبكة تقصي العراقية خلال المؤتمر، جلسة خاصة عن الصحافة الاستقصائية في العراق، يقدم فيها رئيس فريق تقصي محمد الربيعي، أعضاء الفريق الذين أنجزوا تحقيقات معمقة حول الفساد وسوء الحوكمة في قطاعات الإسكان والثقافة والإعلام والخدمات ومحطات تكرير الصرف الصحي، إضافة إلى أفلام عراقية استقصائية أنجزت لصالح شبكتي أريج العربية وتقصي العراقية.

ويدير جلسة الافتتاح الرئيسية الإعلامي المصري يسري فودة، أحد مؤسسي شبكة أريج. وتحت عنوان: "تقصّي الفساد تحت سطوة الرقابة"، تسرد حاصدة الجوائز العالمية شيلا كورنيل، تجربتها في كشف قضايا فساد وسوء استخدام السلطة في بلدها الفلبين.

كورنيل – التي تدير منذ 2006 مركز توني ستابيل للصحافة الاستقصائية/ جامعة كولومبيا العريقة في مدينة نيويورك- اشتهرت في آسيا بفضل تلك التحقيقات المقدامة، التي ساهمت في الإطاحة بحكم فردناند ماركوس منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

الجلسة الثانية الموسعة تعقد يوم السبت بعنوان "الإعلام الاستثماري الريادي.. الشرق يلتقي مع الغرب".

في مداخلة بعنوان: "نماذج جديدة في الشرق والغرب للاستثمار في صحافة الاستقصاء"، يستعرض الإعلامي الألماني ديفيد شرافن مدير تحرير موقع (كوريكتيف) غير الربحي القائم على مساهمات القرّاء، تجربته في تمويل وإدامة وسائط إعلام استقصائية بعيدا عن إملاءات السلطة ورأس المال. يشارك في هذه الجلسة أيضا رئيس تحرير موقع (مدى مصر) لينا عطا الله.

الجلسة الموسعة الثالثة تعقد بعنوان: "مستقبل صحافة الاستقصاء في العالم العربي"، لمناقشة الظروف السياسية والاقتصادية والمهنية التي تعوق الإبداع وتخفض سقف الحريات في العالم العربي. يتحدث في هذه الجلسة الزملاء حازم أمين (لبنان/ صحيفة الحياة اللندنية)، عمرو الكحكي (مصر/ مدير شبكة فضائيات النهار)، غسان الشهابي (البحرين/ مشرف أريج)، حمزة البلومي (تونس) ويحيى شقير (الأردن/ خبير أخلاقيات الصحافة، مدونات السلوك وقوانين الإعلام).

وتتمحور جلسات الملتقى الفرعية حول سلامة الصحافيين وضمان أمنهم في مناطق النزاعات، تحصين ملفاتهم الالكترونية، تدقيق المعلومات المتدفقة عبر الانترنت إلى جانب تتبع مسارات أموال مختلسة إلى جزر الأمان الضريبي. كذلك تتعلق بتقنيات السرد الروائي المتقدم لوسائط لإعلام متعددة (تلفزة/ إذاعة/ صحافة)، وتقييم مخاطر الاستقصاء قبل الشروع في ترجمة الأفكار إلى تحقيقات قيد الإنجاز.

ويشهد الملتقى عرض أفلام استقصائية أنتجها أريجيون عام 2015 في دول انتشار الشبكة؛ الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، مصر، العراق، اليمن، البحرين وتونس.

إلى هذا الفضاء، يستقطب ملتقى 2015 إعلاميين من أربع دول خارج نطاق انتشار الشبكة؛ الجزائر، موريتانية، السعودية وليبيا.

في ختام هذه التظاهرة السنوية، توزع الجوائز للصحفيين الذين أنجزوا أكثر التحقيقات تأثيرا هذا العام عن فئتي المطبوع والمرئي (بشقيها أفلام قصيرة/ طويلة).

لمشاهدة البث المباشر لجلسات الملتقى برجاء متابعة الرابط التالي

http://arij.joinevents.net/