اليابان: التقاطعات الدائرية تجعل الطرق أكثر أمانا

التقاطعات الدائرية أكثر أمانا على الطرق

قد تواجه التقاطعات الدائرية مستقبلا أفضل في اليابان بعدما طبقتها بريطانيا وفرنسا بشكل كامل ولكن السائقين ينظرون لها بنوع من الحيرة والارتياب في الكثير من أنحاء العالم.

وذكر تقرير إخباري اليوم الخميس أن دراسة أجرتها الشرطة اليابانية عن التقاطعات الدائرية في البلاد خلصت إلى أنها يمكن أن تجعل الطرق أكثر أمانا.

وجاء في التقرير الذي نشرته وكالة جي جي برس للأنباء أن جهاز الشرطة فحص نحو 50 تقاطعا دائريا في 15 مقاطعة وأشاد بالروابط الدائرية لأنها تؤدي إلى انخفاض معدلات الحوادث والإصابات.

ونقل عن التقرير قوله إنه لم تحدث حالة وفاة واحدة أو إصابة خطيرة على التقاطعات الدائرية في العام الذي انتهي في تشرين أول/أكتوبر " ويرجع ذلك فيما يبدو إلى أن السيارات لا يمكنها السير في خط مستقيم وبالتالي فان من الطبيعي ان تبطئ سرعتها ".

وأشارت الشرطة إلى قدرة التقاطع الدائري الفريدة على تنظيم حركة المرور " بدون حدوث حالة ارتباك " خلال انقطاع الكهرباء – مثلما حدث في مقاطعة ناجانو في اذار/مارس – ليجعلها أكثر تقدما على التقاطع رباعي الطرق الأكثر تقليدية و المزود بإشارات مرور.

ورغم أنه كان يعتقد في البداية أنها ابتكار فرنسي، إلا أن بريطانيا لديها ما يقدر بـ25 ألف تقاطع دائري وهو العدد الأكبر مما هو موجود في أي دولة بالنسبة لمساحة الطريق، بحسب صحيفة " جارديان ".

وذكرت صحيفة " نيويورك تايمز " أنه رغم تراجع التقاطعات الدائرية في بريطانيا، فإنها تنتشر انتشارا سريعا عبر شبكة الطرق في الولايات المتحدة.