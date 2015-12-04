السيسي يتيح للجيش إنشاء شركات بمشاركة رأس مال أجنبي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريا رقم 446 لسنة 2015، لتنظيم قواعد التصرف في الأراضي و العقارات التي تخليها القوات المسلحة، وتخصيص عائدها لإنشاء مناطق عسكرية بديلة.

وأتاح القرار لجهاز القوات المسلحة تأسيس الشركات بكافة صورها سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي.

وأما فيما يتعلق بالأراضي و العقارات التي يتم إخلاؤها، فشمل القرار أنه فيما عدا ما يخصص بتصديق من رئيس الجمهورية للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة، من الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، يكون التصرف في هذه الأصول طبقًا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 98، بشأن قانون المناقصات والمزايدات.

ونصت تعديلات المادة المنشورة في الجريدة الرسمية اليوم الخميس: " كما يتولى الجهاز تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخلاؤها والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التي من شأنها تحقيق أهدافه وتنمية موارده ، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي " .