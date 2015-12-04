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استبعاد ريال مدريد من كأس إسبانيا

4/12/2015

نادي ريال مدريد الإسباني ـ أرشيف
 

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استبعاد نادي ريال مدريد من كأس الملك لكرة القدم بداعي إشراكه للاعب موقوف في مباراة ذهاب دور 32 أمام قادش يوم الأربعاء.

وأشرك ريال مدريد اللاعب دينيس تشيريشيف في التشكيلة الاساسية وافتتح المهاجم الروسي التسجيل في مواجهة انتهت بفوز فريقه 3-1 رغم أنه كان يتعين عليه الغياب مباراة واحدة للإيقاف.

وقالت إذاعة "كادينا سير" إن اتحاد كرة القدم الإسباني أبلغ قادش بقرار استبعاد ريال مدريد الذي كان قد أعلن أنه سيطعن على أي قرار باستبعاده من البطولة.

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