اجتماعات للمصالحة بين البرلمان المنحل والمؤتمر الوطني العام

اجتماع لمصالحة _ أرشيف

قالت مصادر ليبية رفيعة المستوى إنه جرت مفاوضات سرية على مدى اليومين الماضيين في تونس بين ممثلين عن مجلس النواب المنحل و الذي يتخذ من مدينة طبرق بشرق ليبيا مقرا له، والمؤتمر الوطني العام في العاصمة طرابلس، بهدف استكمال المحادثات المباشرة بين طرفي الصراع على السلطة في ليبيا لإنهاء الأزمة الحالية.

وقالت المصادر ،التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن الاجتماع عقد أول أمس، بتونس برعاية بعثة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن المجتمعين ناقشوا الإسراع باعتماد وثيقة الاتفاق السياسي المعروضة ومجلس رئاسة حكومة التوافق الوطني المقترحة من البعثة الأممية.

وأوضحت المصادر أن المجتمعين أكدوا على ضرورة الإسراع باعتماد الاتفاق لوعيهم التام بمعاناة الوطن والمواطن – على حد قولها.

وكان مقرر، بحسب المصادر ،أن يتم، أمس، استئناف الاجتماعات لاستكمال المشاورات والتباحث حول هذا الملف، بالإضافة إلى ما يخص الترتيبات الأ منية المتعلقة بكيفية تسهيل عمل الحكومة في طرابلس العاصمة حال تشكيلها.

وتنقسم السلطة في ليبيا بين حكومة مؤقتة منبثقة عن مجلس النواب شرق البلاد، وتحظى باعتراف الأسرة الدولية وتسيطر على مدن ومناطق شرق ليبيا، وبين حكومة الإنقاذ غير المعترف بها دوليا، التي شكلها المؤتمر منته الولاية بعد سيطرة مليشيات فجر ليبيا التابعة له على العاصمة طرابلس ومدن غرب البلاد.