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وقف خدمة فيسبوك المجانية في مصر

31/12/2015

الخدمة المجانية كانت تقدمها شركة "اتصالات"

قال مسؤول بوزارة الاتصالات المصرية إن خدمة دعمتها شركة فيسبوك لتقديم اتصال مجاني محدود بالإنترنت قد توقفت الأربعاء نظرا لعدم تجديد الحكومة للتصريح الخاص بها.

وأطلقت خدمة فيسبوك الأساسية المجانية – التي تهدف لتوفير وصول مجاني لموقع فيسبوك وبعض المواقع الشريكة في الدول النامية – في مصر قبل نحو شهرين عن طريق شركة اتصالات المشغلة لخدمات الهاتف المحمول.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن شركة اتصالات حصلت على تصريح لتقديم الخدمة لشهرين فقط وأن الخدمة توقفت بعد انقضاء الشهرين الأربعاء.

وقال المسؤول إن قرار التعليق لا علاقة له بأي مخاوف أمنية.

من جهتها قالت شركة اتصالات إنها ستصدر بيانا الخميس.

وقال مسؤول في "فيسبوك" إنهم يشعرون بخيبة أمل جراء إغلاق البرنامج، معربين عن أملهم في تسوية الموقف قريبا، حتى يتسنى إعادة البرنامج.

وأضاف أن خدمة دخول الإنترنت بدون تكاليف لأكثر من مليون شخص لم يكونوا متصلين بالإنترنت من قبل، لن تكون متاحة اعتبارا من الأربعاء.

ولعبت مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك دورا رئيسيا في تنظيم الاحتجاجات الحاشدة في مصر عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

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