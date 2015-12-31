وفاة صحفي تنهي زيارة أردوغان للسعودية

الملك سلمان خلال استقبال أردوغان

أنهى الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" اليوم الخميس، زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية مبكراً، بسبب وفاة الصحفي "حسن قرة قايا" (58 عام) إثر تعرضه لأزمة قلبية، في الفندق الذي كان يقيم فيه، بالمدينة المنورة.

وفور تلقي أردوغان نبأ تازّم الحالة الصحية لقرة قايا، توجّه إلى مستشفى "الملك فهد" الذي نُقِل إليه الصحفي التركي، حيث اطلع من الكادر الطبي على وضعه الصحي، قبل أن يفارق الحياة.

وعقب حادثة الوفاة، أجرى الرئيس التركي اتصالين هاتفيين بزوجة قرة قايا، وبصاحب صحيفة "يني عقد"، التي كان يعمل فيها، حيث قدّم التعازي لكليهما.

ومن المنتظر أنّ تصل طائرة أردوغان، وعلى متنها جثمان قرة قايا، إلى إسطنبول، ظهر اليوم.