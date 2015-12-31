موسكو:"جيش الإسلام" و "أحرار الشام" خارج التسوية السورية

مقاتلين تابعين لتنظيم " أحرار الشام " – أرشيف

جددت موسكو رفضها لمشاركة تنظيمي "جيش الإسلام" وأحرر الشام" بأي شكل من الأشكال في التسوية السياسية للأزمة السورية.

وقال أوليغ سيرومولوتوف نائب وزير الخارجية الروسي في مقابلة مع وكالة "تاس" ، إنه يجب إدراج "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" على قائمة التنظيمات الإرهابية، باعتبار أنهما "يعجزان عن المساهمة بأي قسط في تحقيق الأهداف السياسية المشتركة لسوريا برمتها".

وأضاف أوليغ: "يعد "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" تنظيمين إرهابيين يجب القضاء عليهما ووضع حد لأنشطتهما الإجرامية"، على حد قوله.

وتابع سيرومولوتوف أن تنظيم "جيش الإسلام" بالذات يتحمل مسؤولية عمليات القصف العشوائي على أحياء دمشق السكنية والتي أسفرت عن سقوط مئات الجرحى في صفوف المدنيين – بحسب قوله.