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مناشدات أممية بتسهيل مرور المساعدات الغذائية لـ"تعز"

31/12/2015

مساعدات أممية للمضارين باليمن

قال برنامج الأغذية العالمي للأمم  المتحدة ، إنه لم يتمكن من الوصول إلى معظم الأشخاص المحاصرين في مدينة تعز، وسط اليمن ، مناشداً أطراف النزاع ، السماح بمرور المساعدات الإنسانية.

‎وقال مهند هادي، المدير الإقليمي للبرنامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا الشرقية ووسط آسيا  إن البرنامج يناشد جميع أطراف النزاع بالسماح بالمرور الآمن للمساعدات الغذائية من أجل جميع المدنيين المحتاجين للمساعدة في كل المناطق بمحافظة تعز.

‎وأضاف في بيان صحفي  أن الوضع غير المستقر في تعز يعيق جهود برنامج الأغذية العالمي للوصول إلى الفقراء المعوزين، خاصة هؤلاء في المناطق المحاصرة بالمدينة، الذين لم تكن لديهم إمكانية الحصول على الغذاء لعدة أسابيع.

 وأشار هادي إلى أن البرنامج أرسل الشهر الماضي، ما يصل إلى 225 شاحنة محملة بـ 6600 طن متري من السلع الغذائية إلى نقاط التسليم أو المستودعات في محافظة تعز، وتشمل هذه المساعدات المكونة من القمح والبقول، والزيوت النباتية، والسكر،  ما يقرب من 350،000 شخص.

‎و ذكر برنامج الأغذية،  أن صعوبة الحصول على التصاريح الأمنية من قبل أطراف مختلفة، واستمرار القتال، وانعدام الأمن يهدد سلامة إيصال المواد الغذائية إلى نقاط التوزيع في العديد من المناطق داخل محافظة تعز.

وتعيش مدينة تعز أوضاعاً صحية مأساوية بسبب الحصار الذي يفرضه الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على منع دخول الأدوية للأحياء التي تسيطر عليها "المقاومة الشعبية" الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي.

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