متحف إيطالي يقطع خدمة الواي فاي بسبب تواجد اللاجئين

متحف يقطع خدمة الواي فاي المجانية بسبب اللاجئين رويدا رويدا بدأ الموقف الاوربي تجاه اللاجئين الفارين من مناطق الحروب يتغير من التعاطف والاهتمام لينتقل الي مشاعر أخرى .

وفي هذا الاطار أوقف متحف للفن المعاصر في شمال إيطاليا خدمة الواي فاي المجانية وذلك لأنها تجذب الكثير من المهاجرين" الذين اصبحوا عدوانيين " في تعاملهم مع العاملين في المتحف على حد وصف مديرة المعهد .

وقد واجهت واجهت ادارة المتحف الواقع في عاصمة إقليم ساوث تيرول الذي يتحدث باللغة الألمانية، انتقادات من قبل مفكرين وسياسيين يساريين، في حين رحب السياسيون اليمينيون بالخطوة.

وقالت مديرة المتحف ليتزيا راجاجليا "إنني أؤيد قرار ايقاف خدمة الوايف اي ، وأجده شرعيا".

وأضافت أن المهاجرين، الذين يعتمدون على الشبكات الاجتماعية للتواصل مع أصدقائهم وأفراد أسرهم، بدئوا في التدفق على المتحف في أبريل الماضي، وتم الترحيب بهم في بادئ الأمر، ولكن " الأمر خرج عن السيطرة " في أول/ديسمبر الجاري، بعد وقوع "سلسلة من المواقف السيئة من قبل اللاجئين على حد قولها "

وأوضحت أن المهاجرين بدئوا في اعتبار أن المتحف مكان إيواء، وبدأوا في النوم في مباني المتحف واستخدام المراحيض الخاصة به.

وكشفت مديرة المتحف أن بعض العاملات تعرضن للتحرش اللفظي من" السكارى" على حد وصفها .

وطالبت راجاجليا السلطات بتوفير مركز بديل للمهاجرين، أو زيادة التواجد الأمني في الموقع،.

وأكدت مديرة المتحف أنه تم وقف خدمة الواي فاي "مؤقتا" ابتداء من 23ديسمبر الجاري، للحد من فرص تعرض العاملين الأقل عددا خلال فترة العطلات لمواقف غير جيدة. وأشارت إلى أنه ابتداء من السابع من يناير المقبل، سوف يتم تقييد خدمة الواي فاي في منطقة معينة بالمتحف، أو سوف يتم وضع كلمة سر"ولكن" سوف نعطيها لأي شخص يطلبها" هكذا قالت .

وقبل ايام تساءل الرئيس المجري "لماذا يأتي شباب اللاجئين الى بلادنا ولا يذهبون لقتال تنظيم الدولة "