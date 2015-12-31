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فيديو: 5 قتلى في قصف للجيش المصري على رفح بسيناء

31/12/2015

تسبب قصف جوي عنيف من قبل الطائرات الحربية المصرية على أهداف مجهولة بمدينة رفح شمالي سيناء في سقوط خمسة قتلى، حسبما أفادت مصادر  للجزيرة مباشر.

وأظهرت لقطات خاصة لـ "الجزيرة مباشر" المقاتلات المصرية وهي تلقي القذائف على بعض الأهداف في رفح، وتصاعد أعمدة الدخان بعد الهجمات.

وأضافت المصادر أن طائرة حربية مصرية استهدفت صباح اليوم أحد المنازل بصاروخين، ما تسبب في سقوط قتلى.

وتشن قوات الأمن المصرية حملات مكثفة على أهداف بمحافظة شمال سيناء تقول إنها تابعة لجماعات متشددة قامت بعمليات ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.

المصدر : الجزيرة مباشر
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