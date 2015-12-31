فيديو.. كلب ياباني يحقق 2.2 مليون متابعة على انستغرام

كثير من الناس عشاق للحيوانات الأليفة ولاسيما الكلاب والقطط وهي الحيوانات الأكثر شيوعا بين محبي الحيوانات.

وبفضل مواقع التواصل الاجتماعي أو مقاطع الفيديوهات الشهيرة على "يوتيوب" يمكن مشاهدة هذه الحيوانات كما ينشر أصحابها مقاطع مصورة مميزة لها.

على موقع:" انستغرام" حقق كلب في اليابان يبلغ من العمر 8 سنوات أكثر من 2.2 مليون متابعة ليعد بذلك أعلى كلب متابعة على الموقع منذ عدة سنوات.

ويعيش الكلب في طوكيو مع صاحبه "أونو" الذي يقول إنه تفاجأ من المتابعات القوية للفيديوهات والصور التي ينشرها له.

وأضاف أونو :" متابعو الكلب على انستغرام من كافة أنحاء العالم ومن بلدان عديدة مثل الولايات المتحدة والبرزايل وتايلاند والصين".