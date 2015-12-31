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فيديو: كالسحر والخيال.. تحكم في الأشياء بالإشارات

31/12/2015

يبدو أن الخيال العلمي وقصص حرب النجوم وتحريك الأشياء بإشارة من أصابعك باتت أقرب إلى الواقع، ففريق من الباحثين في تايوان تمكن من تطوير تكنولوجيا للتحكم في الأشياء بالإشارات.

وتوصل مبرمجون من تايوان في PVD"" إلى كتابة خوارزمية لساعة آبل تمكنها من التحكم في طائرة بدون طيار عن بعد  بالإشارات والحركات وكذلك التلاعب بالألوان من خلال حركات اليد.

المركز البحثي "PVD " تأسس في عام 2013 بقيادة مارك فين، وهو طالب دكتوراه الهندسة المدنية في الجامعة الوطنية "تشونغ شينغ"، وعمل فين مع أستاذة يانغ مينغ وثلاثة من زملائه لتطوير البرنامج الذي سماه بالرمز "دونغ"

وبعد 18 شهرا من البحث تمكن فريقPVD  من تثبت الخوارزميات الجديدة على أي جهاز حيث تعطيه القدرة على التحكم في الاتجاهات.

ونقلت وكالة رويترزعن"فين" قوله إنه باستخدام اليد يمكنك السيطرة على طائرة بدون طيار، والسيطرة على الكرة كما في حرب النجوم.

كما تمكن "فين" وفريقه من تطوير كود للبرمجة يمكنه التلاعب بالإضاءة، حيث يتحول لون المصباح إلى لون آخر بمجرد كتابة حرف معين من الأحرف اللاتينية في الهواء.

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