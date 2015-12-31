فيديو.. عيادات متنقلة لعلاج الأسنان مجانا في مكة

أقدم أساتذة بكلية طب الأسنان بجامعة أم القرى بمكة المكرمة وأطباء أسنان متخرجون حديثا على تصميم وتنفيذ عيادات متنقلة في الشوارع لعلاج أسنان المرضى الفقراء مجانا.

وتقدم العيادات خدماتها بلا مقابل للسكان والمقيمين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج عند طبيب الأسنان أو الذين لا يستطيعون الوصول لطبيب أسنان وكذلك للمعتمرين الذين يتوافدون على المدينة فرادى وجماعات.

وقال عميد كلية طب الأسنان في جامعة أم القرى “مصطفى البياري" لرويترز: " إن العيادات المتنقلة تستخدم أفضل وأحدث المعدات المتاحة لعلاج المرضى.

وأضاف "العيادات المتنقلة الحقيقة هي تتكون من مركبة والمركبة ملحق بها عيادتان على أحدث مستوى وأفضل طراز بالإضافة لأجهزة أشعة رقمية متطورة. إضافة الى ملحق به جميع أجهزة التعقيم اللازمة ووحدة التخلص من النفايات بطريقة صديقة للبيئة تعتبر هي الأكبر والأحدث على مستوى الشرق الأوسط."

ويتدرب في هذه العيادات أطباء أسنان متخرجون حديثا، كما تجري تلك العيادات أبحاثا ودراسات في مجال الأسنان للمساعدة في تحسين الخدمات الصحية وزيادة الوعي والتعليم بالمدينة، يضاف لذلك أنها تصل إلى المناطق البعيدة والنائية.

ويدير كل عيادة من العيادات المتنقلة طاقم من عشرة أشخاص يعالجون ما بين 20 و40 شخصا في اليوم.

وتقام العيادة المتنقلة على متن السيارة الفان الكبيرة بما يكفي لاحتواء كل الأجهزة الطبية اللازمة للعلاج طبقا لمعايير السلامة الدولية للأسنان.