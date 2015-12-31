البث الحي
منوعات

فيديو.. عيادات متنقلة لعلاج الأسنان مجانا في مكة

31/12/2015

أقدم أساتذة بكلية طب الأسنان بجامعة أم القرى بمكة المكرمة وأطباء أسنان متخرجون حديثا على تصميم  وتنفيذ عيادات متنقلة في الشوارع لعلاج أسنان المرضى الفقراء مجانا.

وتقدم العيادات خدماتها بلا مقابل للسكان والمقيمين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج عند طبيب الأسنان أو الذين لا يستطيعون الوصول لطبيب أسنان وكذلك للمعتمرين الذين يتوافدون على المدينة فرادى وجماعات.

وقال عميد كلية طب الأسنان في جامعة أم القرى “مصطفى البياري" لرويترز:  " إن العيادات المتنقلة تستخدم أفضل وأحدث المعدات المتاحة لعلاج المرضى.

وأضاف "العيادات المتنقلة الحقيقة هي تتكون من مركبة والمركبة ملحق بها عيادتان على أحدث مستوى وأفضل طراز بالإضافة لأجهزة أشعة رقمية متطورة. إضافة الى ملحق به جميع أجهزة التعقيم اللازمة ووحدة التخلص من النفايات بطريقة صديقة للبيئة تعتبر هي الأكبر والأحدث على مستوى الشرق الأوسط."

ويتدرب في هذه العيادات أطباء أسنان متخرجون حديثا، كما تجري تلك العيادات أبحاثا ودراسات في مجال الأسنان للمساعدة في تحسين الخدمات الصحية وزيادة الوعي والتعليم بالمدينة، يضاف لذلك أنها تصل إلى المناطق البعيدة والنائية.

ويدير كل عيادة من العيادات المتنقلة طاقم من عشرة أشخاص يعالجون ما بين 20 و40 شخصا في اليوم.

وتقام العيادة المتنقلة على متن السيارة الفان الكبيرة بما يكفي لاحتواء كل الأجهزة الطبية اللازمة للعلاج طبقا لمعايير السلامة الدولية للأسنان.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)