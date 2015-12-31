فيديو .. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدما صدم بسيارته مجموعة من الجنود الإسرائيليين، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان له أن الفلسطيني أقدم بسيارته ليصدم مجموعة من الجنود الإسرائيليين الذين كانوا قرب حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح البيان أن الجنود قاموا بإطلاق النار عليه وقتله بينما أصيب جندي بجروح بحسب خدمات الإسعاف الإسرائيلية.

وأكدت مصادر أمنية فلسطينية أن الجانب الإسرائيلي أبلغها بمقتل فلسطيني ولم تعرف هويته حتى الآن.

ومنذ بداية أكتوبر الماضي قُتل عشرون إسرائيليا و استشهد 137 فلسطينيا بينهم عربي إسرائيلي واحد، بالإضافة إلى أميركي وإرتيري في أعمال عنف تخللتها عمليات طعن ومواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس.

وأعلنت الأمم المتحدة أمس الأربعاء أن عام 2015 شهد استشهاد 170 فلسطينيا ومقتل 26 إسرائيليا ، بينما أصيب أكثر من 15 ألف فلسطيني و350 إسرائيلي.